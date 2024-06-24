فن ومشاهير

محمد رمضان يستعرض لياقته البدنية: “تنطيط”.. والجمهور يتفاعل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض الفنان محمد رمضان لياقته البدنية خلال ممارسته التمارين ، والركض على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك على أنغام أغنية “تنطيط”.

ونشر “رمضان”، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، وعلق بكلمات من أغنية “تنطيط”.

وتفاعل رواد “انستجرام” مع فيديو رمضان، وجاءت التعليقات، كالتالي: “بطل بودي بيلدنج”، “”أوعى القطر”، “اسم الله عليك اسم الله يحميك يا بطل”، “الله يحفظك لجمهورك مفيش زيك”، “جسمك أسطوري”.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان القادم 2025، حيث الظهور الأخير له كان في مسلسل “جعفر العمدة” رمضان 2023، من إخراج محمد سامي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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