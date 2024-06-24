محمد رمضان يستعرض لياقته البدنية: “تنطيط”.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض الفنان محمد رمضان لياقته البدنية خلال ممارسته التمارين الرياضية، والركض على أحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك على أنغام أغنية “تنطيط”.

ونشر “رمضان”، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، وعلق بكلمات من أغنية “تنطيط”.

وتفاعل رواد “انستجرام” مع فيديو رمضان، وجاءت التعليقات، كالتالي: “بطل بودي بيلدنج”، “”أوعى القطر”، “اسم الله عليك اسم الله يحميك يا بطل”، “الله يحفظك لجمهورك مفيش زيك”، “جسمك أسطوري”.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان القادم 2025، حيث الظهور الأخير له كان في مسلسل “جعفر العمدة” رمضان 2023، من إخراج محمد سامي.