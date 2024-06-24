فن ومشاهير

نجوى كرم.. قصة تعمدها تجاهل الضجة على ظهورها برفقة زوجها

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة نجوى كرم شمس الأغنية العربية التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار فيديو وصور ظهرت خلالهما مع شاب قيل إنه زوجها.

كما ظهرت نجوى كرم وزوجها بصورة مع المطربة السورية أصالة وزوجها فائق حسن.

نجوى كرم وعمر الدهماني 

ولفتت وسامة زوج نجوى الدهماني أنظار الجمهور، وقد قال البعض إنه يشبهها.

وعلى الرغم من إصرار نجوى كرم على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة تماما عن الإعلام والسوشيال ميديا إلا أنه انتشر قبل فترة خبر ارتباطها برجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني الذي يصغرها بـ 15 عاما عام 2021،  وظهرت معه أخيرا في حفلها بألمانيا، في أول ظهور رسمي له معها.

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نجوى كرم وعمر الدهماني 

وقررت نجوى كرم الاحتفاظ بحياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء حيث لم تعلن نجوى خبر زواجها في أي مناسبة أو لقاء صحفي.

تجاهل الضجة 

واكتفت نجوى كرم بتجاهل الضجة على السوشيال بعد انتشار صورة تجمعها بالشاب وبالنجمة أصالة نصري وزوجها فائق حسن،

وشاركت جمهورها فيديو على انستجرام من حفلها الضخم في ألمانيا واستعرضت أناقتها بفستان فخم باللونين الأصفر والوردي.

 

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أصالة وفائق حسن ونجوى كرم وعمر الدهماني 

وأثارت الصورة اهتمام الجمهور وأكد محبو النجمة اللبنانية أنه زوجها وتداولوا مقاطع من الحفل تجمعها بالشاب، وأثنوا على جمالهما معاً وبأنهما يليقان ببعض ويناسبان بعض، متمنيين لهما المزيد من الحب والسعادة في حياتهما الشخصية.

من ناحية أخرى، تحيي النجمة نجوى كرم حفلًا غنائيًا يوم 29 يونيو الشهر المقبل، فى بوخارست رومانيا، ويشاركها فى الحفل الفنانة الرومانية انتونيا.

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نجوي كرم 

ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كاريزما 

وكانت طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

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نجوي كرم 

أما الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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