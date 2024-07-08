الأهلي يتراجع عن ضم يحيى عطية الله رغم إنهاء كافة الاتفاقات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي، تراجع بشكل رسمي من التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، بالموسم الجديد، رغم إنهاء كافة الاتفاقات.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كان أنهى كافة الاتفاقات بشأن ضم يحيى عطية الله، إلا أنه تم التراجع عن الصفقة بشكل رسمي".

وأضاف أمير هشام: "التراجع عن ضم يحيى عطية الله، يأتي بسبب ظهور لاعب أجنبي آخر، لفت أنظار النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، وتم قطع شوط كبير في المفاوضات".