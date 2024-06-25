شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإخوة أبو شعر يحيون حفلاً فنيًا بساقية الصاوي يوم 6 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق الإخوة أبو شعر السورى، يوم السيت 6 يوليو المقبل حفل إنشاد دينى بساقية الصاوى، ويبدأ الحفل فى الثامنة ونصف مساء على مسرح النهر بالزمالك، وتقدم الفرقة باقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية منها: "اللهم صل على المصطفى، يا جمال النبى، يا سعيد قومًا، بدمع العين"، بالإضافة إلى قصائد وابتهالات "مولاي إني ببابك ولك روحي وطل الحبيب علينا" ولجل النبى وقمرن وبحبك وبريدك ، ويختتم الفريق الحفل بـ "هو كده الحي".

وقال عبد الرحمن أبو شعر، مدير فرقة الإخوة أبو شعر للإنشاد الدينى، إن الفرقة كلها أشقاء ومؤسسها والده موفق أحمد أبو شعر، مضيفًا خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "مصر علمت الدنيا محبة النبي وأهل بيته مع الاعتدال ومنها خرج الإنشاد الديني والمبتهلين، ومصر علمت العالم الإنشاد".

وتابع أبو شعر: "تربينا بأن مصر وسوريا توأم ويأتى إلينا المنشدون الكبار فى مصر، والذين أثروا وتأثروا بسوريا، والعكس صحيح".

وأكمل أبو شعر: "مصر المناخ المناسب للإنشاد الدينى ومصر تعتبر هوليوود الشرق"، مضيفًا: "الفرقة حضرت مصر فى عام 2007 واستقرينا فى مصر منذ عام 2012 مع بداية الأزمة السورية.