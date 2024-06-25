شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يقبل تحدى محمد صلاح وينشر صورته بفورمة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

قبل الفنان أحمد سعد تحدي محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادى ليفربول الإنجليزي، الذى أطلقه بنشر صورته وهو يستعرض عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وقام أحمد سعد بنشر صورة يستعرض فيها بنيانه الرياضى.



احمد سعد يقبل تحدى محمد صلاح

وكان محمد صلاح قد نشر صوره وهو يرتدي شورت، ويقف أمام حمام سباحة كبير، مستعرضاً عضلاته مرفقة بهاشتاج "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من حساب النجم عمرو دياب ومحمد رمضان والمطرب أحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس ليدخلوا في التحدى.

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت الماضى ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان موازين الموسيقى بالرباط وسط حضور كبير من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وحرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: "سيري بينا يا دنيا، وعليكي عيون، ووسع وسع" وغيرها من الأغانى التي تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .

وقدم مؤخراً أحمد سعد عدة حفلات في أمريكا وكندا، وحققت نجاحا كبيرا ورفعت شعار كامل العدد، كما أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، مؤخراً الذي أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.