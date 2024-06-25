شكرا لقرائتكم خبر عن كل صورة بترند.. ليلى عدنان من طفلة الكبير أوى لـ حفل زفافها لـ حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت في الأجزاء الأولى من مسلسل الكبير أوى وهي صغيرة وقدمت دور "سو"، مع النجم أحمد مكى، الفتاة المشاغبة التى جاءت إلى الدوار لتجلس مع أشقائها أصدقاء جونى، وكانت طوال الوقت تشاغب فى الكبير و هدية ولا تسمع كلامهما حتى وقعت فى حبهم.

وهى الممثلة ليلى عدنان وبمجرد أن تنشر صورة لها في شبابها يتحدث عنها رواد السوشيال ميديا ويضعوا صورتها في الطفولة بالمسلسل مع صورتها في شبابها وكيف مر الوقت سريعا، واحتفلت في شهر سبتمبر الماضى بزفافها، وهذه الأيام تحتفل بحملها وقرب ولادتها وبعد كل صورة تنشرها تستحوذ على الترند وحديث مواقع التواصل الاجتماعى.

وعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في سباق دراما رمضان الماضى، كما عرض على منصة watch it ومسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.



فى حملها

فى طفولتها بالمسلسل