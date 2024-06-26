الحلفاوي يسخر من عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك على طريقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي من إلغاء مباراة فريقي الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وقرار مجلس إدارة النادي بانسحاب الفريق من المباراة قبل ساعات من إقامة المباراة.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه الساخر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" حيث قام من خلاله بتصور تخيلي لسير المباراة وعلق: "الزمالك ينفض عنه الروح السلبية ويضغط بشدة، خاصة من ناحية مصطفى شلبي، غير يا كولر"، وانهالت عليه تعليقات المتابعين وقالوا: "حضرتك مش راحم كولر حتى في التخيلي، أنا بدور على الماتش، التغيير بتاع اخر ربع ساعة دايمًا يصنع الفارق"، حتى أن أحد متابعيه قام بواسطة برنامج الفوتوشوب بإعلان نتيجة المباراة التي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شئ.

ومن المعروف عن الفنان نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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