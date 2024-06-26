فساتين وأكسسوارات الأميرة ديانا تعرض للبيع في المزاد- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في أكبر مزاد لملابس الأميرة ديانا، سيتم عرض أكثر من 150 قطعة، بما في ذلك الفساتين والبدلات والأكسسوارات، للشراء في مزادات جوليان في 27 حزيران.



تأتي مجموعة أناقة الأميرة ديانا والمجموعة الملكية في أعقاب زيادة الإهتمام بعد أن باعت جوليان أحد فساتين السهرة الخاصة بديانا مقابل أكثر من 1.1 مليون دولار، في كانون الأول 2023. وتُظهر العناصر المعروضة قدرة ديانا على استخدام الموضة للتعبير عن نفسها، وإرسال رسائل تعكس مزاجها وشجاعتها.

يتضمن المزاد ثوب الكرة الأزرق الذي إرتدته في العرض الأول لمسرحية "فانتوم الأوبرا"، والفستان الأرجواني الذي إرتدته أثناء الرقص مع النجم جون ترافولتا، وبدلة السلطة الصفراء، وفستان قميص الأزهار الذي إرتدته خلال إطلالتها مع إبنيها الأميرين ويليام وهاري.

أكسسوارات ديانا، مثل القبعة واسعة الحواف، والمضخات الزرقاء، والحقيبة، متاحة أيضاً للمزاد.