ما قصة الهجوم على كاتي بيري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت الفنانة الأمريكية كاتي بيري الأكثر بحثًا على مواقع التواصل، وذلك بعد تعرضها لموجة من الانتقادات منذ أن أعلنت عن أغنيتها الجديدة Woman’s World من ألبومها السادس المقبل.

واتضح أن الأغنية من توزيع دكتور لوك، الذي اتهمته مغنية أخرى بالاعتداء الجنسي.كاتي بيري

نالت أغنية Woman’s World انتقادات عديدة في البداية بسبب كلماتها “السطحية” عن حقوق المرأة والتي سخر منها مختلف المستمعين، من بينهم من شبهها بأغاني الحملات الانتخابية لـ هيلاري كلينتون.

حيث نشرت كاتي بيري مقطعًا تشويقيًا للأغنية وكتبت قائلة أن دكتور لوك هو موزع الأغنية.

عملت كاتي بيري مع دكتور لوك على جميع ألبوماتها ما عدا الألبومين الصادرين من بعد مقاضاة كيشا له، ولكنها ل تكشف سبب تجنبها لتكرار التعاون معه. ومن المقرر أن يكون ألبومها المقبل أول تعاون لها معه من 2013.

وكانت المغنية كيشا قد اتهمت الموزع دكتور لوك عام 2014 باغتصابها في 2005، ولكنها خسرت المعركة القضائية، ليقاضيها هو بالتشهير، حتى توصلا للتسوية واضطرت للالتزام بالعقد والعمل معه لسنوات.

من جانبها لم تعلق المغنية كيشا على خبر تعاون كاتي بيري معه إلا عبر تغريدة اعتبرها الجمهور ردًا غير مبشار، قالت فيه “lol”.

وكانت حرصت النجمة العالمية كاتى بيرى، على إحياء حفلًا ضخمًا فى تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا، فى قلعة وندسور.

وأشعلت كاتى بيرى المسرح بمجموعة ضخمة من أغانيها التي يحبها جمهورها الكبير، وذلك بحضور أكثر من 20 ألف شخص.

من جانبها حرصت كاتى بيرى، على توجيه رسالة شكر للملك على اختيارها، ومازحت جمهورها قائلة: “يجب أن أحضر أمى وأبقى فى القلعة”.

وتعرضت كاتي بيري لموقف مربك، خلال الحفل حيث واجهت كاتى بيرى صعوبة فى العثور على مقعدها.

وظهرت مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري وهي مرتبكة بشدة وتتلفت يمينا ويسارا بحثا عن مقعدها، ولم تبخل بيرى على جمهورها بالتفاعل معهم حول مرحلة بحثها عن مقعدها، فغرّدت مازحة: “لا تقلقوا، لقد وجدت مقعدى”.

وكانت دخلت مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري، عضو لجنة التحكيم في برنامج “أميركان آيدول” في نوبة بكاء على الهواء بعدما كشف تري لويس المتسابق أنه أحد الناجين من مذبحة قاتلة في المدرسة أطلق عليها اسم “إطلاق النار المنسي”.

ولسوء الحظ، العديد من الأمريكيين ليسوا على دراية بمأساة 2018 في (سانتي في) بولاية تكساس، بسبب تكرار حوادث إطلاق النار في المدارس، وبفضل لويس، قد يحصل الضحايا والأحباء أخيرًا على الاهتمام الذي أرادوه لفترة طويلة.

وتعود الواقعة إلى اقتحام مسلح مدرسة لويس الثانوية وإطلاق النار على أصدقائه الذين كانوا متواجدين في القاعة التي تلت القاعة التي تواجد هو فيها، إذ فقد 8 من زملائه الطلاب ومعلمان في تلك الحادثة الصادم.

ويعمل تري لويس، مندوب مبيعات مراتب أسرّة وعمره 21 عامًا، وقام بإذهال لجنة التحكيم في مسابقة “أمريكان أيدول” بأدائه، ما دفعهم إلى البكاء خلال اختبار عاطفي وقصة مر بها المتسابق.