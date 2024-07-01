زيزو يطلق قذائفه: حقيقة مفاوضات الاهلي والرحيل عن الزمالك وعرض تركي آل الشيخ

تحدث أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضمه بالإضافة إلى رحيله عن القلعة البيضاء.

وأكد “زيزو” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر 2″، أن الاهلي لم يتقدم بعرض من الأساس ليتم رفضه.

وأشار إلى أن نادي الزمالك لم يتحدث معه حتى الآن بشأن تجديد عقده، موضحًا أنه يقدر الظروف الحالية التي يمر بها الفريق، وان إدارة القلعة البيضاء لديها شعور بأنه يرغب في البقاء.

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وذكر أنه تلقى عرضًا من الدوري السعودي يتخطى الـ12 مليون دولار، مشيرًا إلى أن رحيله عن القلعة البيضاء سيكون من أجل إفادة النادي فقط، لأنه يريد التضحية من أجل الأبيض بالإضافة إلى رد الجميل للجماهير.

وكشف أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تحدث معه عندما كان محترفًا في البرتغال، وكان معه ممدوح عيد المدير التنفيذي الحالي لنادي بيراميدز، وطلب منه الانضمام إلى صفوف الوحدة السعودي، مشيرًا إلى أنه رحب بهذا الأمر حينها.

وأوضح نجم الزمالك أنه يملك عرض من الشباب السعودي في الوقت الحالي، إلا أنه لن يرحل في ظل حاجة القلعة البيضاء لجهوده ولكن إذا كان رحيله سيحل أزمة مالية في النادي سيفعل ذلك.