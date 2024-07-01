أفشة يقترب من الرحيل عن الاهلي

كشفت تقارير إعلامية، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول للكرة في النادي الاهلي، يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه “يا مساء الأنوار” المذاع عبر قناة أم بي سي مصر1″:”، النادي الاهلي، تلقى منذ 10 أيام عرضًا من جانب أحد أندية الدوري الكويتي، لضم لاعب الفريق محمد مجدي أفشة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

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وتابع:”هناك مصدر مقرب من أفشة أكد لي أن النادي الاهلي طلب رقمًا كبيرًا من أجل رحيل محمد مجدي أفشة عن الفريق”.

وواصل:” الاهلي طلب 2 مليون دولار أي ما يقارب الـ100 مليون جنيه، حيث يسعى وكيل اللاعب لتسويقه في الدوري السعودي والقطري والإماراتي، والأحمر يترقب وصول عرض رسمي لرحيل اللاعب خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني لا يمانع رحيله”.