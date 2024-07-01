أحمد حجازي يتفق مع نادي درجة أولى في الدوري السعودي

أتمت إدارة نادي اتحاد جدة اتفاقها مع أحد أندية الدوري السعودي الدرجة الأولى، من أجل انضمام الدولي المصري أحمد حجازي إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واتفق الاتحاد السعودي مع نادي نيوم على انتقال حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة “عكاظ” أن حجازي سوف ينضم إلى صفوف نيوم على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية التمديد لموسم آخر.

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بالإضافة إلى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة الذي سوف ينضم إلى صفوف نادي التعاون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان أحمد حجازي قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي قادمًا من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم وقع عقدًا بشكل دائم.

وتعرض حجازي صاحب الـ 33 عامًا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.