شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: فيلم شهوة جسد مفبرك وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي فيلم بعنوان "شهوة جسد" للنجمة رانيا يوسف، حيث قال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "إن هذا الفيلم المتداول على موقع الفيديوهات يوتيوب مفبرك وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجيه".

وكانت نقابة المهن التمثيلية متمثلة في الدكتور أشرف زكي، حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي كيانات تروج لورش التمثيل أو أي اختبارات تخص مجال التمثيل، مؤكدة أن النقابة لا تعترف بها وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الكيانات.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفى مؤخرًا عن علاقة النقابة بأي ورشة من الورش التي يتم الإعلان عنها والترويج لها، مشيرًا إلى أن النقابة لا تعترف بها.

وفي سياق مختلف شارك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تكريم الفنانة سميحة أيوب أمس الأربعاء، حيث قال الفنان أشرف زكى خلال حفل تكريم الفنانة سمحية أيوب داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، إنها تاريخ مصر ورمز من رموز الفن في العالم العربي، مضيفا: "اتعلمت منها الإدارة والإخلاص وحب الناس، وأدارت المسرح القومى بقوة".