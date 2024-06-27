آمال ماهر|حيوية غنائية بين السعودية وتونس

ياسر رشاد - القاهرة - تدخل الفنانة آمال ماهر مرحلة غنائية مكثفة، حيث تشارك في عدد من الحفلات الغنائية في الموسم الصيفي الجاري بين السعودية وتونس.

جدول آمال ماهر الغنائي بين السعودية وتونس في صيف 2024

بدايةً من حفل آمال ماهر في جولة المملكة 2024، حيث تحيي حفلين غنائيين في مدينيتي أبها والطائف .

موعد حفل آمال ماهر في جولة المملكة 2024

يأتي حفل آمال ماهر بجولة المملكة مع الفنان فؤاد عبد الواحد في 11 و 12 من يوليو القادم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

موعد حفل آمال ماهر في قرطاج التونسي 2024

وتلتقي آمال ماهر جمهورها في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 50، وذلك في العاشر من أغسطس على أحد مسارح المهرجان الكبرى، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كانت أخر حفلات آمال ماهر في الكويت خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث أطلت على جمهورها بفستان أسود لامع وقدمت رائعة ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم وسط إنصات ساحر من الجمهور لوصلتها الطربية.

بجانب تقديم عدد من أغنياتها الخاصة على وجه التحديد الخليجية منها “من السنة للسنة، لوكان بخاطري، غاب، اللي قادرة، اتقي ربنا فيّ، وغيرها"، وسط تصفيق حار من الحضور وهتافات بإسمها وكلمات الإعجاب التي ملأت أرجاء المسرح.

بجانب حفلها في جدة، الذي استمر لما يقرب من 3 ساعات، قدمت فيها باقة غنائية متنوعة من أغانيها الخاصة “اتقي ربنا فيً، اللي قادرة، ياعيني عليكي ياطيبة، قالوا بالكتير”، بجانب مجموعة من الأغاني الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".

يأتي حفل آمال ماهر في جدة بعد نجاح حفلها بالقاهرة، الذي أقيم على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس.

آمال ماهر بحيوية غنائية على مسرح التجمع الخامس:

شهد الحفل حيوية غنائية لآمال ماهر وتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها بين القديم والجديد تحديدًا من أحدث ألبوماتها “أنا كويسة” الذي طرح العام الماضي عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

رفع حفل آمال ماهر حضور كامل العدد مع تفاعل وهتافات الحضور التي أشعلت الحماس في الحفل، وتحدثت آمال لجمهورها قائلة “وحشتوني وهغنيلكم كل الأغاني اللي بتحبوها”.

قدمت آمال ماهر عدد من أغانيها الرومانسي، أبرزها “أنا الحب، بعشق الغنا”، بجانب “اللي قادرة، أنا برضو الأصل، صحبة عمري”، مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فياض.

كان الحفل هو الأول بعد طرح ألبومها الجديد “أنا كويسة”، وبعد أخر حفلاتها في 2022 بالعلمين.

كانت آخر الحفلات لآمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضورًا كامل العدد، حيث كان يمثل عودة منتظرة لآمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

كما شاركت في سهرة “ليالي سعودية مصرية” التي شارك فيها الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس، حضرها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، رئيس الأوبرا السابق د. خالد داغر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وأقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

على الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني “أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان”، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.