كيفن كوستنر في أجرأ اعتراف بعد الصعوبات التي أعقبت طلاقه من كريستين بومغارتنر

إعترف الممثّل كيفن كوستنر أنّ طلاقه المضّطرب من زوجته السابقة كريستين بومغارتنر كان صعبًا للغاية بالنسبة له.

سارع نجم “Draft Day” إلى الاعتراف بأنّ طلاقه من زوجته الذي دام 18 عامًا قد أضرّ به.

واعترف “كوستنر” في برنامج “سي بي إس مورنينج” قائلًا: “إنّها لحظة ساحقة. إنّها قويّة ومؤلمة.”

ومع ذلك، أكّد كوستنر أنّه “ليس أمامه خيار” سوى المضيّ قدمًا لأنّ أطفاله “ينظرون” إليه. لذا، لا أستطيع أن أذبل مثل زهرة الأقحوان”.

“يجب أن أمضي قدمًا، يجب أن أستمرّ في أن أكون كما أنا وأراقب بشكل خاصّ كيف هم.”

لدى كوستنر وبومغارتنر، (٥٠ عامًا) ، ثلاثة أولاد: كايدن وايت، ١٧ عامًا، وهايز لوغان، ١٥ عامًا، وجريس أفيري، ١٤ عامًا. وقد دخل الزوجان في معركة قضائيّة في المحكمة لعدة أشهر بشأن مدفوعات إعالة الاولاد. قالت بومغارتنر إنّ الاولاد اعتادوا أسلوب حياة مترفًا، بما في ذلك الطائرات الخاصّة والإجازات الفاخرة، وبالتالي يجب على كوستنر أن يدفع المزيد.

في النهاية، قرّر القاضي أن يدفع كوستنر ٦٣٢٠٩ دولارات شهريًا لدعم الأولاد، أيّ أقلّ من نصف ما طلبته بومغارتنر.

اعترض الزوجان السابقان أيضًا على النفقة الزوجيّة واتفاق ما قبل الزواج، وتمّت تسوية الطلاق أخيرًا في سبتمبر ٢٠٢٣، مع الانتهاء رسميًّا في فبراير. لم يتمّ الكشف عن تفاصيل التسوية، لكن اضطرت “بومغارتنر” إلى دفع أكثر من مليون دولار لكوستنر كأتعاب محاماة للطعن في اتفاق ما قبل الزواج.

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كان كوستنر صريحًا بشأن الأثر الذي ألحقته به هذه المحنة. في أيّار/مايو الفائت، قال لمجلة GQ إنه شعر بأنّه “منكسر” لكنّه ملتزم بالمضيّ قدمًا أثناء العمل في مشاريع جديدة.

وقال: “مهما كان قلبي على الأرض، ومهما كنت مكسورًا بشكل يوميّ… لديّ شعور بالمسؤولية تجاه المشاركين في هذه المشاريع”.