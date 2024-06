مقتنيات "أميرة القلوب" في المزاد وسعر القطعة 400 ألف دولار

الرياص - اسماء السيد - بيفرلي هيلز (كاليفورنيا) : "لم أكن مولوداً حينما رحلت الأميرة ديانا، وعلى الرغم من ذلك لدي اهتمام يبلغ حد الهوس بسيرتها وقصتها، ومقتنياتها".. بهذه الكلمات يتحدث الآلاف بل الملايين من شباب وشابات العالم عن "أميرة القلوب"، الأمر الذي يؤكد أن بريقها يتجدد بعد مرور 27 عاماً من رحيلها.

بعد مرور كل هذه السنوات على رحيل أميرة ويلز، الليدي ديانا، تطرح دار مزادات جوليانز في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، مقتينات شخصية للأميرة الراحلة للبيع في أكبر مزاد علني منذ وفاتها، ويصل سعر القطعة فيها إلى 400 ألف دولار أميركي.

وقدرت دار مزادات جولينز أسعار المقتنيات الشخصية للأميرة الراحلة من فساتين وأكسسوارات وقبعات بين 200 ألف و400 ألف دولار أميركي للقطعة الواحدة.

الرمزية إلى أسلوبها

وقالت غابرييلا شوارتز من دار جولينز للمزادات "لدينا بعض القطع الاستثنائية... قطع أيقونية ارتدتها ديانا بفخر كبير وترمز حقاً إلى أسلوبها"، وذلك أثناء عرض القطع التي ستطرح في المزاد للمعاينة الصحفية.

ويتم عرض فستان السهرة الذي ارتدته الأميرة ديانا عام 1987 من الحرير والدانتيل باللون الأرجواني من فيكتور إدلشتاين قبل طرحه للبيع في أكبر مزاد علني في كاليفورنيا منذ وفاة الأميرة.

وتضم المجموعة المتميزة حوالى خمسين قطعة تخص الأميرة ديانا.

ومن أهم القطع وفقاً لتقرير "مونت كارلو الدولية"، فستان من التول باللون الأزرق الداكن، من تصميم موراي أربيد، ارتدته ديانا عام 1986 في العرض الأول لمسرحية "ذي فانتوم أوف ذي أوبرا" The Phantom of the Opera الاستعراضية في لندن.

كما تضم فستاناً من الدانتيل من تصميم فيكتور إدلشتاين، ارتدته الأميرة الراحلة مرتين، إضافة إلى بدلة من قطعتين باللون الأصفر ارتدتها في جولة هونج كونج الملكية عام 1989 من تصميم كاثرين ووكر.

ملهمة بأسلوبها

وإضافة إلى الملابس، تضم المجموعة قبعات وأحذية وحقائب تعود ملكيتها للأميرة التي ينظر إليها العالم على أنها أيقونة للموضة، حيث ما زالت تلهم أسلوب الكثير من عشاق الموضة، بعد سنوات طويلة من وفاتها عام 1997 في حادث سيارة في باريس.

أميرة الشعب

وتعليقاً على المجموعة، وصفت شوارتز الأميرة الراحلة بأنها "أميرة الشعب وحلم مصممي الأزياء في آن معاً". كما سيتمكن المعجبون من رواد المزاد العلني من الاطلاع على بعض من الرسائل المكتوبة بخط يد الأميرة الراحلة.

وعلى الرغم من أن المزاد المنتظر هو الأكبر منذ وفاة ديانا، إلا أنه تم بيع فستان قديم لها بمبلغ قياسي بلغ 1.14 مليون دولار في مزاد آخر، في كانون الأول (ديسمبر).