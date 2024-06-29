كاظم الساهر| نسائم ليلة القيصر تطفىء حرارة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - 3 ساعات متواصلى غنى فيها القيصر كاظم الساهر باقة طربية من أجمل أغانيه تحديدًا من ألبومه الجديد “مع الحب”، وسط حضور كامل العدد الذين انتظروه لساعات حتى وصوله لمسرح الحفل.

تغنى القيصر بمجموعة من قصائده القيدمة والجديدة وسط إنصات تام من الحضور، وتمايل رؤوسهم تعبيرًا عن انسجامهم مع حالة الساهر التي أضفاها على الحضور أطفأ بها حرارة القاهرة التي تعاني منها منذ أيام.

ظهر الجمهور في حالة أسر للحالة الطربية التي قدمها كاظم نقلهم بها إلى ذكرياتهم معه في قصائده وأغانيه “ها حبيبي، زيديني عشقًا، إلا أنتي، هل عندك شك” بجانب أغاني ألبوم مع الحب، التي حققت نجاحا كبيرًا منذ طرحها في فبراير الماضي والتي قدم منها “الليل والشباك، مررت بصدري، تراني أحبك، تاريخ ميلادي، ياوفية، عيد العشاق”.

حرص حضور حفل القيصر كاظم الساهر التعبير عن حبهم له، فلم يقتصر حضورهم على الاستمتاع بصوته وأغانيه وأجواءه الغنائية الاستثنائية فحسب، بل اعتنوا بتسجيل لحظات مهمة معه بإهداءه مقتنيات خاصة به يستمتعوا بها سويًا من خلال صورة أو هدية رمزية تعبيرا عن جزء صغير من إعجابهم.

جاءت اللحظات الاستثنائية بين الساهر وجمهوره عن طريق صعود أحد الحضور إلى المسرح لالتقاط صورة تذكارية معه، وبالفعل سارع بالموافقه واتجه نحوه على المسرح وطالب حراس الحفل بالابتعاد عنه حتى ينتهي من الصورة، وسيدة أخرى خرجت من وسط الحضور متجهة إلى المسرح و"دبدوب" يسبق خطواتها إلى يد الساهر ليستلمه منها وهو يوجهلها كلمات الشكر والثناء على لطفها واهتمامها.

وأخرى اصطحبت وردة حمراء في رحلتها إلى حفل القيصر وتصر على اعطائها له بنفسه دون تدخل من أحد، ليشاهدها الساهر ويرحب به على مسرحه.

تمتاز حفلات القيصر كاظم الساهر بتواجد عدد كبيرمن أشقاؤنا في الدول العربية، وهذا ماحدث بشكل مميز في حضور حفل القاهرة، الذي اجتمع فيه عدد كبير من محبي القيصر من العراق والكويت والإمارات، الذين توجهوا إلى مصر خصيصًا لحضور الحفل

صعد كاظم الساهر المسرح وسط حفاوة كبيرة من الحضور ودقائق من التصفيق، قدم لهم القيصر التحية ولفرقته الموسيقية، وأبدى سعادته باحتفاله بألبومه الجديد مع جمهوره في القاهرة.

يعتبر الحفل هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.

أحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في الإمارات، وهو الأول بعد طرح ألبوم “مع الحب”، الذي تم تخصيص جولة غنائية كبرى في عدد من الدول العربية، يضم الألبوم 13 أغنية: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

كان طرح كاظم الساهر حديثًا كليب “يا وفيّة”، الذي سجل أكثر من مليوني مشاهدة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج: ثيري جورج فيرنير.

تقول كلماتها: “الله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ، ‏ألله يعلم يا وفيَّة كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ ‏عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني عمري اعذريني سامحيني سيذوب قلبي من حنيني ألله ألله يعلم يا وفَّية كم ضاقت الدنيا عليَّ لما أضَعْتُكِ من يديَّ، ‏ ‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت إني أمام الناس أُعلنها جنيت.. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال.. تعال بكى قلبي فرحًا، ودمع العين سال، بكى قلبي فرحًا ودمع العين سال، من قال لا يبكي الرجال”.