"الدورة تحمل اسمه".. عبير الشرقاوي توجه الشكر لمهرجان شرم الشيخ بسبب تكريم والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي الشكر والتحية لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بعد إعلانها إطلاق اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي على دورته التاسعة هذا العام والمقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل.

وأعادة عبير نشر خبر تكريم والدها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وعلقت: "شكرًا للأستاذ مازن الغرباوي واللجنة العليا فهو تكريم مستحق بالرغم من تأخره، والدي ظل بشهادة الجميع أفضل مخرج مسرحي في الوطن العربي لحوالي 20 سنة من عمره، شكرًا من القلب".

وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على نفس التطبيق عن إطلاق اسم الراحل جلال الشرقاوي على دورته التاسعة وعلقت: "أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن إطلاق اسم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة من المهرجان والمقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، وأعرب الفنان تامر جلال الشرقاوي نجل الدكتور جلال الشرقاوي عن سعادته بأن تحمل الدورة التاسعة اسم الدكتور جلال الشرقاوي رغم تأخر هذا التكريم، خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي توفى منذ عامين كما وجه الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على اختيار الدكتور جلال الشرقاوي لتحمل الدورة التاسعة اسمه".

وأضاف البيان: "فيما أوضحت الفنانة عبير الشرقاوي نجلة الدكتور جلال الشرقاوي عن هذا التكريم مستحق ووجهت الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان وقالت: "المخرج مازن الغرباوي هو تلميذ والدي وأشكره أنه تذكره خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي ظل لفترة تقترب من 20 إلى 25 عامًا متربعًا على عرش المسرح بأعماله المتميز".

المخرج القدير جلال الشرقاوي قدم مشوارا حافلا وكبيرا في المسرح، حيث أخرج وأنتج أكثر من ٥٠ عملا، وكان صاحب رؤية ثاقبة ومبدعا من طراز خاص تميز بانضباطه الشديد وكان أهم ما يميزه إجادته صناعة العرض المسرحي ومفرداته.

ولد الدكتور جلال الشرقاوي في ١٤ يونيو ١٩٣٤ ، وتأثر بشقيقة في حبه للفن والمسرح بجانب تردده على مسرح إيزيس بحي السيدة زينب الذي نشأ فيه، حصل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام ١٩٥٤ ، ودبلوم خاص تربية وعلم نفس جامعة عين شمس عام ١٩٥٥ م ، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام ١٩٥٨ م ، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام ١٩٦٠ ودبلوم إخراج من المعهد العالي للسينما من فرنسا عام ١٩٦٢ .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وإدارة الدكتورة انجي البستاوي ، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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