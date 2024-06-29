فن ومشاهير

بصور تذكارية مع الجمهور.. سامح حسين يروج لمسرحية "عامل قلق"

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ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان سامح حسين، لمسرحيته الجديدة عامل قلق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

ونشر سامح حسين، مقطع فيديو له أثناء التقاطه بعض الصور مع جمهوره، وعلق عليه قائلا : "يوميًا على مسرح البالون  بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف.. الثلاثاء إجازة المسرح.

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افتتاح مسرحية عامل قلق 

وكان وافتتح الفنان سامح حسين، عرض مسرحيته الجديدة "عامل قلق" 
، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة الثامنة والنصف، وشهدت حضور جماهيري كبير.

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مسرحية عامل قلق

والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية "الفرقة القومية للموسيقي الشعبية"، والعمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي ومدير عام الفرقة الفنانة لبنى الشيخ.

آخر أعمال سامح حسين المسرحية

يشار إلى أن آخر أعماله، مسرحية المتفائل، وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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