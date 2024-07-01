ميقاتي عرض مع سفير قطر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني كافة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء شكر ميقاتي قطر وقوفها الى جانب لبنان، وطلب نقل رسالة الى رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "لشكره على الهبة المالية القطرية الجديدة لدعم رواتب العسكريين وقيمتها عشرون مليون دولار، والتي تندرج في اطار سلسلة من الدفعات لدعم الجيش".

في سياق منفصل، رأس ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف"، وتسلم من اللجنة اقتراحاتها النهائية بالمتعلقة بتعديل النقد والتسليف.

كما عرض ميقاتي، مع النائب احمد الخير مجمل المستجدات الراهنة، ومواضيع مطلبية تخص منطقة المنية.

في سياق اخر، استقبل ميقاتي الامين العام لـ"اللقاء الارثوذكسي" النائب السابق مروان ابو فاضل ورئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب افرام، وتسلم منهما دعوة لرعاية وحضور المؤتمر الذي سيعقد في بيروت في 26 و27 تشرين الأول المقبل، تحت عنوان "التنوع والتعدد في الشرق" ،وذلك بدعوة من "المركز الدولي لحوار الأديان" في قطر ومن "الرابطة السريانية" في لبنان.

واستقبل ميقاتي وفدا من جمعية "اعلاميون من اجل الحرية "، وجه اليه دعوة لحضور العشاء السنوي الاول للجمعية.