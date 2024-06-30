عمرو دياب يشعل صيف الساحل بأجمل أغانيه.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا ساهرا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري ضخم.

وكانت منطقة الحفل قد شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات، حيث حرص جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح، على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم الفنان عمرو دياب، فاصلا من أجمل أغنياته مثل: بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها.

وواصل الهضبة، تقديم أشهر أغنياته خلال الحفل ومنها أنت الحظ، وياه ، يتعلموا، شكرا من هنا لبكره، الكلمة الحلوة، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم أغنيات: قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، طرح أمس ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ميكس وماستر أمير محروس.

وفور طرح الأغنية، تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس في مصر.