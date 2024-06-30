فن ومشاهير

إطلاق مسابقة حسن عطية للنصوص المسرحية فى دورتها التاسعة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع عن اطلاق مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي لأفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور الشعبي فى مصر والعالم العربى، فى دورتها التاسعة، على هامش المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب والذى يقام خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل 2025 برعاية وزارة الثقافة.

 د. حسن عطية

شروط يجب توافرها في المتقدم لهذه المسابقة

من ناحيته، قال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورئيس المهرجان، إن هناك شروطاً يجب توافرها على المتقدم لهذه المسابقة، أبرزها أن يكون النص المسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية المصرية والعربية، ولا يزيد سن المؤلف على 45 عاما وأن النصوص الفائزة سيتم طباعتها فى كتاب ويتم توزيعه ليكون متاحا لكل الفرق المسرحية لتقديمها على خشبة المسرح كما ستتم دعوة الفائزين لحضور المهرجان وتكريمهم خلال حفل الختام.

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الناقد هيثم الهواري 

واضاف أن الهدف من المسابقة تشجيع المواهب الأدبية وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين وتشجيع الكتابة فى مجال التراث والموروثات الشعبية.
أيضاً يجب ألا يكون النص المسرحي قد فاز فى مسابقة أخرى، حيث إن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية هو 30 سبتمبر  2024 كما يجب على المشارك ارسال  سيرة ذاتية مختصرة والتي ترسل على إيميل المؤسسة  :[email protected]

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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