فن ومشاهير

مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة  لمياء زايد، حفلاً  أحياه النجم الكبير مدحت صالح، على المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر .


وبحفل كامل العدد  استمتع الحضور بأروع أغاني مدحت صالح، التي سطرت نجاحه خلال مشواره الفنى الممتد بالإضافة إلى باقة من عيون الطرب لكبار الملحنين،  من بينها : " زي ما هى، يتقال ، أنا مش بعيد ، الدنيا لو هتيجى ،ثلاث سلامات ، قلب واحد ، بأسم الحب ، حبيبى ياعاشق ، الله ياسيدى، شبكو ايديكو ، لحظة تاريخية ، وعدى، كوكب تانى،حمايا العزيز ، النور مكانه فى القلوب ،عيون البنت ، بحلم على قدى ، المليونيرات، ابن مصر.

بالإضافة إلى تتر مسلسل أبو العروسة "، الذى أضفى عليه النجم مدحت صالح، بأدائه المتميز  لمسة فنية وإنسانية  قوبلت بإستحسان وتفاعل كبير من الجمهور.

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مدحت صالح
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مدحت صالح
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مدحت صالح
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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