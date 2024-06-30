مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً أحياه النجم الكبير مدحت صالح، على المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر .



وبحفل كامل العدد استمتع الحضور بأروع أغاني مدحت صالح، التي سطرت نجاحه خلال مشواره الفنى الممتد بالإضافة إلى باقة من عيون الطرب لكبار الملحنين، من بينها : " زي ما هى، يتقال ، أنا مش بعيد ، الدنيا لو هتيجى ،ثلاث سلامات ، قلب واحد ، بأسم الحب ، حبيبى ياعاشق ، الله ياسيدى، شبكو ايديكو ، لحظة تاريخية ، وعدى، كوكب تانى،حمايا العزيز ، النور مكانه فى القلوب ،عيون البنت ، بحلم على قدى ، المليونيرات، ابن مصر.

بالإضافة إلى تتر مسلسل أبو العروسة "، الذى أضفى عليه النجم مدحت صالح، بأدائه المتميز لمسة فنية وإنسانية قوبلت بإستحسان وتفاعل كبير من الجمهور.

مدحت صالح

مدحت صالح