فن ومشاهير

لطيفة تتصدر التريند بأغنية "نويت أعانده".. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة لطيفة تريند موقع إكس، في عدة دول عربية، فور طرح أغنيتها الجديدة "نويت أعانده"، والتي تتعاون خلالها مع النجم كاظم الساهر كملحن والشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، وأخرجها جميل جميل المغازي.

وتواصل لطيفة، طرح أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ طرحت حتى الأن 5 أغاني، حصدت من خلالها ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة.

ومن أبرز الأغاني التي طرحتها لطيفة، حتى الأن "يا ليالي"، "مفيش ممنوع"، "بتقول جرحتك"، "ضعف الإحساس"، وأخيرا أغنية "نويت أعانده"، وتطرح 5 أغاني أخرى تباعا، إذ استقرت على طرح كليب كل يوم، بالتزامن مع طرح الألبوم كاملا عبر أشهر منصات الموسيقى.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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