شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: عواطف حلمى غير مقيمة بدار النقابة وتتواجد لدعم الزملاء إنسانيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن الفنانة عواطف حلمي غير مقيمة بدار النقابة للمسنين، مؤكدًا أنها محبة للعمل العام وتحضر للمشاركة في العمل التطوعي ومساعدة زميلتها بالدار ودعمهم إنسانيًا وترفع من معنويات المقيمين، لكنها لا تقيم إقامة كاملة بل تحضر للمساعدة في العمل التطوعي وتعود مرة أخرى لمنزلها.

وأضاف الدكتور أشرف زكي أن الأمر ليس بجديد وأن عواطف حلمي متطوعة للعمل في الدار منذ فترة طويلة وهو أمر يشكرها عليه، ويطالب باقي الفنانين بأن يتطوعوا مثلها لمساعدة النزلاء بالدار ودعهمهم حتى ولو سيتواجدون مثل عواطف حلمي لأيام معدودة ويعودوا مرة أخرى لحياتهم الطبيعية، مؤكدًا أن تطوع عواطف حلمي لاستئناس زملائها بها وليس لمجهود تبذله في الدار فالدار بها كل وسائل الراحة والعاملات بها يقومون بكل شيء ولكنها تتطوع لدعم المقيمين إنسانيًا.

عواطف حلمي تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل والتحقت بمسرح التليفزيون، ثم التحقت بفرقة "مسرح الحكيم"، عام 1990 كان عام تحول فى مسيرتها الفنية بسبب إعلان شاركت فيه وقتها، ولفت انتباه المخرجين إلى دورها كممثلة، فتوالت عليها الأدوار.

وشاركت عواطف حلمى فى الكثير من الأفلام السينمائية، أبرزها: "بحلم يا دنيا، ألوان السما السبعة، حين ميسرة، هى فوضى، خالى من الكولسترول، مبروك وبلبل، أنت عمرى، امرأة هزت عرش مصر".

كما شاركت فى بعض المسلسلات الدينية منها مسلسل "نور الإسلام" ومحمد رسول الله، ومن أهم المسلسلات التى شاركت فيها: "رأفت الهجان، ليالى الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، حدائق الشيطان، رأس الغول، كلبش، لآخر نفس، مولانا العاشق"، تزوجت عواطف حلمى من مهندس الديكور المسرحي مجدي رزق، رزق الثنائي بابنتهما أماني وابنتهما جيهان، وتوفي زوجها عام 2011.