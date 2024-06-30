شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خيرى بشارة.. بصمات سينمائية مميزة وقدم عمرو دياب ومحمد فؤاد بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المخرج الكبير خيرى بشارة بعيد ميلاده الـ 77 اليوم الأحد الموافق 30 يونيو، ويعد من أبرز نجوم الإخراج السينمائى في صناعة السينما، قدم العديد من الأعمال السينمائية التي يعشقها الجمهور وتظل في وجدان الناس حتى الآن، فقد حصل بشارة على العديد من الجوائز في مسيرته الفنية.

أيضًا أصبح للمخرج خيري بشارة بصمة خاصة به في عالم الإخراج حتى وصل الأمر أن النجوم يوافقون على لأي عمل يعرض عليهم بمجرد أنه من إخراج خيري بشارة ومن بين أعماله فيلم آيس كريم في جليم للنجم الكبير عمرو دياب، وفيلم أمريكا شيكا بيكا للنجم محمد فؤاد، وغيرها من الأفلام.



خيرى بشارة

خيرى بشارة الوحيد الذى قدم النجمين الكبيرين عمرو دياب ومحمد فؤاد في السينما، واستطاع أن ينجح معهما ويقدمهما سويًا في آيس كريم في جليم وأمريكا شيكا بيكا.

خيرى بشارة يقدم آيس كريم في جليم

قدم المخرج خيرى بشارة فيلم آيس كريم في جليم عام 1992 بطولة النجم عمرو دياب والراحل عزت أبو عوف وحسين الإمام وسيمون، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقى، وعلى حسنين، وعدد كبيرمن الفنانين تأليف مدحت العدل ومحمد المنسى.

خيرى بشارة يقدم فيلم أمريكا شيكا بيكا

عرض أمريكا شيكا بيكا في عام 1993 بطولة النجم المتوهج وقتها محمد فؤاد ونال نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من شويكار، عماد رشاد، محمد لطفى، سامى العدل، وآخرون، تأليف مدحت العدل.