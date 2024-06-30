محمد سامي يغازل مي عمر خلال الاستمتاع بإجازة الصيف في فرنسا: "مع ملكتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يقضي المخرج محمد سامي عطلته الصيفية رفقة زوجته الفنانة مي عمر في باريس عاصمة فرنسا.

ونشر محمد سامي، صورة تجمعه بـ مي عمر، في منطقة القلب المقدس، مونمارتر، بباريس، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق: "مع ملكتي".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ياجمالكم سوا.. الله يخليكم لبعض"، أنتما أفضل ثنائي في الكون كله"، "ملكي وملكتي الجميلة، أنا أعشقكما"، "ايه الجمال ده"، "ضحكتكم بتجنن أوي"، "يا حظ فرنسا فيكم".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وتواصل الفنانة مي عمر تحضيراتها وسط تمارين شاقة من أجل مشاركتها بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية وبالتحديد في معركة العلمين ويدور صراع قوي بين أكثر من جهة، ويشاركها البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج ياسين حسن.

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