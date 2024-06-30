في غياب جينيفر لوبيز.. بن أفليك يأخذ أغراضه الشخصية من المنزل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن بن أفليك أخرج جميع ممتلكاته وأغراضه من منزل الزوجية الذي يجمعه بجينيفر لوبيز، في منطقة في بيفرلي هيلز الراقية.

ولفتت التقارير إلى خطوة الممثل الأميركي، والتي جاءت أثناء إجازة تقضيها لوبيز بعيداً منه في إيطاليا وفرنسا، بعدما ألغت جولتها الموسيقية المخطط لها، وسط توتر يسود علاقتهما.

ويعيش أفليك في منزله المستأجر في برينتوود منذ أكثر من شهر، بعد عرضه مع لوبيز قصرها الذي سميّ بـ”بيت الأحلام” للبيع مقابل نحو 65 مليون دولار أميركي.

ويقع القصر على مساحة 1.13 فدان في منطقة “باسيفيك باليسيدز”، ويضم 8 غرف نوم و11 حمامًا، إضافة لبيت ضيافة بمساحة 3000 قدم مربع، به غرفتا نوم و4 حمامات، بالإضافة إلى غرفتي ألعاب إحداهما تطل على الفناء الخلفي، وصالة ألعاب رياضية بمساحة 800 قدم، ومطبخًا واسعًا وغرفة عائلية وغرفة وسائط وغرفة.

وعلى الرغم من الأحاديث الكثيرة حول مشاكل الثنائي، إلّا أن أفليك ظهر أخيراً واضعاً هاتم الزواج في يده.