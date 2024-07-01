“أحلى عروس”.. نجوم الفن يحتفلون بزواج نجوى كرم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأ عدد من نجوم الفن، النجمة اللبنانية نجوى كرم على زواجها، متمنيات لها المزيد من السعادة في حياتها الزوجية.

وكتبت أصالة: “غالي وغالية العروس والعريس أصحابي ورفقاتي وإخوتي بتمنّى لكم السعادة والاستقرار والأيام الحلوة والصحبة الطيبة والعمر كله سوا ألف مبروك نجوتنا الغالية”.

وقالت إليسا، “ألف مبروك الزواج وتمنياتي ليكى بالفرح بتلبقلك السعادة”.

وكتبت كارول سماحة: “بيلبقلك الحب والنجاح والتجدد!! ودايماً حياتك تكون كلها بيضا”، وقالت نوال الكوتية: “حبيبتي نجوى الغالية ألف مبروك والله يكتب لكم السعادة ويتمم عليكم تستاهلين الحب”.

وقالت نوال الزغبي: “الف مبروك بتلبقلك السعادة والحب يا احلى عروس”، وكتبت رندة كعدي: “فرحتك فرّحت قلبي…الله يزيّن دربك بالحب و الورد عقد ما قلبك بيعرف يعطي محبة و الفرح يضل حليفك عا قد ما عطيتنا سعادة و فخر من اول اوف قلتيها. بحبك يا شمسنا”، وقال نادر الأتات: “يا نجوى يلّا يلّا بقلبو غلّي عُمر يا ماشالله شهامة وطلّة لابقتيلو ولابقلك يا نيّالو فيكي أكتر ما إنتي حلوة حدّو عمتتحلّي مبروك عروستنا الله يهنيكن وإيامكن تكون كلها بيضا”.

وكتبت سيرين عبد النور: “عروستنا الف مبروك كمان مرة والله يهنيكي بزواجك وبكل خطوة من حياتكم سوى معرفتي ب عمر الدهماني الجنتلمان بتأكدلي انو زواجك رح يكون سعيد وما بيلبقلك الا السعادة دايماً، عروستنا نجوى”، وقالت كارمن لبس: “شو حلو ألف مبروك الفرح بيلبقلك، انشالله حياتكن سوا كلها فرح وحب”، وأيضاً ماغي بو غصن قالت: “ما في أحلى من هيك عروس الله يباركلكن ويهنّيكن وتبقوا سوا العمر كله”.

وكتبت ديانا حداد، “ألف مبروك الزواج حبيبتي نجوى أنتي وعمرالله يسعدكم ويوفقكم ويهنيكم يا رب”، وقالت مايا دياب تعوا نغني للقمر العروسة”، وقالت لطيفة، “يارب يسعدكم ويهنيكم ويحميكم ويحافظ عليكم الف مليون مبروك يا حبيبة قلبى يجعل أيامكم كلها سعادة وفرح وراحة بال”.

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائيًا ناجحًا وكامل العدد في رومانيا، وشهد الحفل تواجدًا جماهيريًا كبيرًا من الجاليات العربية والرومانية، وتفاعلاً كبيرًا مع أغنياتها التي تقدمها على المسرح بأسلوب مختلف ومتنوع برفقة فرقتها الموسيقية.

وعلقت نجوى كرم على ارتدائها فستانا أبيض في حفل رومانيا، وأكدت أن هذا الفستان يعني لها الكثير لأنه فستان زفافها في إشارة منها لزواجها.

وكانت نجوى كرم قد أحيت حفلا ناجحا بمهرجان موازين بالمغرب على مسرح النهضة بحضور جماهيري ضخم.

وطرحت نجوى كرم مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “تعا نقعد”، من كلمات وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة، كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا، وحقق الفيديو كليب أكثر من 1.4 مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على صدوره عبر قناة “روتانا” على موقع “يوتيوب”.