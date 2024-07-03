الجزيرة: 38 قتيلًا في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" عن سقوط 38 قتيلًا في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.