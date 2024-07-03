شولتس: ألمانيا لن تدعم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا ينص على استسلام كييف

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال جلسة استجواب للحكومة في البرلمان، أن "ألمانيا لن تدعم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا ينص على استسلام كييف".

وأضاف ردا على أسئلة النواب، "نحن في ألمانيا لا يمكننا أبدا أن ندعم هدنة تهدف إلى استسلام أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "بلاده التي تدعم أوكرانيا لن تجعل برلين طرفا في الحرب".

واتهم ناشطون ألمان شولتس في وقت سابق، بأنه "منفصم عن الواقع"، وسألوه عما إذا كان يريد السلام بالفعل، كما اتهموه بتأجيج الصراع في أوكرانيا.

هذا وناشد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، المرشح الرئاسي الاميركي دونالد ترامب لطرح خطته لإنهاء الصراع الأوكراني.