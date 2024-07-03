قصف مدفعي إسرائيلي استهدف اطراف بلدة الجبين والناقورة ومركبا وشبعا واصابة مواطنة بجروح

افادت قناة "المنار"، عن "قصف مدفعي إسرائيلي استهدف اطراف بلدة الجبين، واطراف الناقورة وبلدة مركبا"، مشيرة الى أن "مدفعية اسرائيلية تستهدف بلدة شبعا بالقذائف وإصابة مواطنة بجروح".

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