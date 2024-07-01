إليسا تتوّج الجمال اللبناني.. سهرة مميّزة منتظرة في كازينو لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 خلفاً للملكة الحالية ياسمينا زيتون، التي حظيت بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ولقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا بجمالها وذكائها وحضورها.

وستقدم إليسا على المسرح مجموعة منوعة من أجمل اغنياته ولاسيما مختارات من ألبومها الجديد “أنا سكتين”، وستتوج في الختام ملكة جمال لبنان لعام 2024.

وستقام هذه السهرة الجمالية في كازينو لبنان في نهاية شهر تموز/يوليو المقبل وهي من تنظيم المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال “أل بي سي” التي ستتولى بث وقائع السهرة المميزة على شاشتها.

وتتسارع التحضيرات لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان حيث تخضع المتسابقات لتدريبات الوقوف على المسرح والإجابة عن أسئلة لجنة التحكيم التي تجمع في صفوفها عدداً من نجوم لبنان والخارج وإعلاميين، وسيزيّن المصمم اللبناني طوني ورد إطلالات المتباريات لهذا العام بتصاميمه المنوعة والمميزة.