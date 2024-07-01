تطوّرات مفاجئة في قضيّة صفعة عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن محامي الشاب سعد أسامة، الذي صفعه الفنّان عمرو دياب في احدى حفلات الزفاف، تنحّيه وتنازله نهائيًّا عن وكالة الدفاع عنه، بسبب تدخّل أسرة الشاب بشكل مستمرّ في القضيّة.

في التفاصيل، أنّ المحامي أحمد سيّد فرغليّ، قد أعلن تنحيه عن القضيّة من خلال فيديو تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، موضحًا أنّه المحامي الوحيد الذي حصل على وكالة الدفاع عن سعد أسامة ورفع على أساسها الدعوى القضائيّة ضدّ عمرو دياب.

في السياق نفسه، ذكرت المعلومات المتداولة أنّ سبب تنحّي “فرغلي” يعود الى إختلاف على الأمور الماديّة، إذ طلب المحامي الحصول على ثلث التعويض الذي سيحصل عليه أسامة سعد في حال استطاع أن يفوز بالقضيّة لكنّ عائلة الشاب رفضت طلبه.

في المقابل، أعلن رئيس نادي الزمالك السابق المحامي المصريّ حسين مرتضى أنّه تلقّى أكثر من عرض للدفاع عن سعد أسامة، مقابل مبالغ ماديّة كبيرة، من عدّة جهات خليجيّة، معتبرًا أنّ ما يحدث هو حملة مُمنهجة ضدّ عمرو دياب.

وكانت قضيّة صفع الفنّان عمرو دياب أحد المعجبين به في حفل زفاف تفاعلت بشكل كبير ، بعد ان وصلت القضيّة الى القضاء .

كانت هذه تفاصيل خبر تطوّرات مفاجئة في قضيّة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين به. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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