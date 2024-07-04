هذا ما فعلته ليلى علوي بعد إلغاء العرض الخاص لفيلم “جوازة توكسيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روَّجت الفنانة ليلى علوي لأحدث أفلامها السينمائية “جوازة توكسيك” من خلال حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، والذي انطلق عرضه مساء أمس (الأربعاء)، في 51 دار سينما، ويُتوقع أن يزداد عدد شاشات العرض في الأسبوع الثاني.

ونشرت ليلى علوي مقطعاً مصوّراً ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “لو زعلان” للفنان ماجد المهندس، وهي الأغنية الرسمية للفيلم، وأرفقت الفيديو بتعليق للشركة المنتجة يقول: “عيلة حسين تحب تهدي أغنية “لو زعلان” لعيلة مؤنس… انتوا تحبّوا تهدوا الأغنية دي لمين ها؟ لمين؟ فيلم “جوازة توكسيك” النهاردة بسينمات مصر والوطن العربي”.

وتدور أحداث فيلم “جوازة توكسيك” في إطار كوميدي حول قصة حب بين “فريدة” و”كريم”، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها بسلسلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بسبب تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى بيئة اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية… فهل تنتهي رحلة الثنائي بالزواج الذي يحلمان به؟

الفيلم هو بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل… ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج خمس شركات، هي: “نيو سنشري؛ سينرجي، ماجيك بينز، أفلام مصر العالمية وفيلم سكوير”.

ويجمع فيلم “جوازة توكسيك” النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة في السينما بعدما قدّما معاً فيلمَي “ماما حامل” عام 2021 بمشاركة حمدي الميرغني ومحمد سلام، و”شوغر دادي” عام 2023 بمشاركة كلٍ من: حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب… والعملان من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، إضافة إلى مسرحية “الصندوق الأحمر” التي قدّماها في “موسم الرياض” في أيار (مايو) الماضي.

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم خلال الأيام الماضية “لو زعلان”، الأغنية الرسمية للفيلم، بصوت المطرب السعودي ماجد المهندس، في أولى مشاركاته الغنائية في السينما المصرية والعربية.