أحمد داود: قصة "الهوى سلطان" لم نشاهدها في السينما منذ فترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد النجم أحمد داود لطرح فيلمه الهوى سلطان قريباً في دور العرض السينمائي، بعد انتهائه من تصوير كافة مشاهده.

وقال داود في بيان صحفي "أكثر حاجة شدتني لفيلم الهوى سلطان نوع وقصة الفيلم اللي بقالنا كتير مش بنشوفها في السينما، فبين علي وسارة علاقة حقيقية كتير مننا شافوها أو عاشوها قبل كده".

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء. ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس يدعى علي.

ويعتبر فيلم الهوى سلطان هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن". يأتي ذلك بعد فيلمه يوم ١٣ الذي حصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنيه مصري.

ويعتبر أحدث أعمال أحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.