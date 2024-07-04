شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز لقطات حفل كايروكى فى مهرجان دفة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكى حفلاً غنائيًا، أمس الأربعاء، فى مهرجان دڤة الدولى بتونس، بحضور جماهيرى ضخم، وتفاعل الجمهور الكبير مع الأغانى وغنوا مع الفريق أغانيات "بسرح واتوه وأنا نجم وهاتلنا بالباقى لبان، وأبيض يا أسود،

كما غنى أمير عيد أغنية تلك قضية داعما لفلسطين ورفع الجمهور العلم الفلسطينى فى الحفل، وبعد ذلك غنت سارة أغنية نفسى أحبك مع أمير، وفى نهاية الحفل أخذ أمير علم تونس ووضعه على المسرح وشكر الجمهور التونسى.

كما يحيى فريق كايروكي حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو الشهر الجارى، ضمن حفلات ليالى مصر، ويمكن للجمهور من محبى كايروكى حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتتراوح أسعار التذاكر 450 و850 جنيها.

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لتذكرة كاملة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد مسرحا ضخما لاستقبال كل جمهور ومحبى فريق كايروكى.