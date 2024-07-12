ماذا قال صلاح عبد الله عن مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة الليلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبد الله، على مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والمقرر اقامتها في تمام الساعة 9 مساء.

ونشر عبد الله، صورة له بجانبها عبارة (رسالة لكل المتعصبين المتطرفين، ده ماتش يا ناس مش حرب، والبلد مش ناقصة، كفاية هري وتسخين ومين اللي هيغلب مين، ده مجرد ماتش وهيعدي، ومصر أهم يا مصريين) عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "طبيعي إن كل الزملكاوية هيشجعوا بيراميدز ولو الزمالك اللي بيلعب طبيعي برضو إن كل الأهلاوية هيشجعوا بيراميدز..ليه؟".

وأضاف صلاح عبد الله: "لأن بيراميدز فريق مصري.. ودي المنافسة التاريخية بين الجمهورين الأبيض والأحمر.. المهم الماتش يخلص في أحسن صورة، وبروح رياضية ينضرب بيها المثل في ملاعب الكورة".

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ملامح التشكيل المتوقع للفريق في مواجهة بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواجه بيراميدز اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من الدوري المصري، وتنطلق في تمام الساعة 9 مساء.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر (حسين الشحات) - وسام أبوعلي.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام الأهلي أقرب ملاحقيه، الذي خاض 23 لقاء.