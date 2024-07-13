بعد واقعة الصفع..أول تعليق لـ محمد رمضان ورسالة غير متوقعة لأسرة الشاب

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم محمد رمضان على توجيه رسالة اعتذار لأسرة الشاب الذي صفعه بالقلم على وجهه في الساحل الشمالي، بعدما بداله القلم وسط مجموعة من جمهور "نمبر وان" أثناء تجمعهم حوله لالتقاط صور تذكارية.

محمد رمضان

محمد رمضان يعتذر لأسرة الشاب المصفوع

"الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار"

تحدث محمد رمضان في فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، قائلاً: "الجمهور العدل الأصيل الغالي، ألف شكر، وربنا ميحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم وقريت وسمعت دفاعكم عني، وغلطتوا الولد الصغير".

محمد رمضان والشاب المصفوع

وتابع محمد رمضان حديثه، معلقاً: "بس الفيديو دا أنا عامله عشان أعترف بغلطي وأعتذر لأهل الولد الصغير أني إيدي اتمدت عليه وأنا عارف أنه عيل صغير لأنه لما غلط في الأول قلعته الكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير، قولتله اسمك ايه يا حبيبي، قالي اسمي كذا قولتله تمام وسبته ومشيت".

محمد رمضان

وانهي محمد رمضان حديثه، قائلاً: "ولكن هو غلط تاني فلفيت تاني قولتله هات الموبايل مرضيش فضربته قلم بسيط وبسببه طير له الكاب والنضارة اللي كان لابسها، وإذ كان الناموسة اللي هو ادهاني على وشي فانا استاهل منها خمس زيهم، عشان أنا مديت إيدي على عيل صغير ودي لا رجولة ولا بطولة، فدي الغلطة اللي طالع اعتذر عنها، ولما أخدت الموبايل منه ومسحت الفيديو حد قالي اكسر له الموبايل عشان ميعملش كدا تاني، قولتلهم طب هو غلط ذنب أهله إية يتكلفوا موبايل جديد، قولتلهم سيبوه يروح لأهله، وكان ممكن اعمل له محضر، لإني لما سألت عرفت أنه نازل في قرية تانية "اللوتس"، ودخل "مراسي" وهو مش قاعد فيها".

محمد رمضان

نمبر وان يحول الساحل الشمالي لحرب شوارع

من جانبه، ظهر النجم محمد رمضان في مقطع فيديو مؤخراً، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في الساحل الشمالي، يحاول الحصول على هاتف شاب قام بتصويره، وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليحاول الشاب رد الصفعة بمثلها.