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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان العلمين فى دورته الثانية موعد حفل القيصر كاظم الساهر، والذى يقام ضمن فعاليات الأسبوع الثانى من المهرجان الذى انطلق يوم الخميس الماضى 11 يوليو ويستمر حتى يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل.

موعد حفل كاظم الساهر فى مهرجان العلمين

ويحيى كاظم الساهر حفله في مهرجان العلمين في دورته الثانية، يوم الخميس المقبل 18 يوليو الجارى بحضور جمهور غفير من محبيه الذين سارعوا على شراء تذاكر الحفل فور طرحها على الموقع الرسمي لشركة تذكرتى.

حفل كاظم الساهر في مهرجان العلمين هو الثاني له في مصر خلال أقل من شهر، بعدما أحيا حفلاً يوم 28 يونيو الماضى في التجمع الخامس، حيث جاء إحياؤه لهذا الحفل بعد عامين من آخر حفل له في مصر الذي أحياه بدار الأوبرا المصرية وسجل فيه عودة إلى إحياء الحفلات في مصر بعد غياب 14 عاماً.

موعد حفل كاظم الساهر فى مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يغني كاظم الساهر في حفله بالدورة الثانية من مهرجان العلمين، يوم الخميس المقبل 18 يوليو عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور منها "ليلى، زيديني عشقا، خليتك على راسي، عيد العشاق، ما أحبك بعد، أشكيك لمين".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.