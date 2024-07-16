خاص وبالفيديو- في عيد ميلادها .. جاكلين ما زالت مارلين مونرو العرب وجميلة الجميلات

ميرنا وليد - بيروت - هي مارلين مونرو العرب كما لقبتها الصحافة العربية فباتت جاكلين مونرو التي صنعت عزا ونجومية في السبعينيات حيث كان من الصعب جدا تحقيق الشهرة والانتشار في العالم العربي.



هي جميلة الجميلات التي اشتهرت بجمالها وسحرها واناقتها وحضورها المحبب. هي التي اصطحبت جمهورها الى بلاد الثلج فاثلجت قلوبهم حبا ونارا وترفيها.

الفنانة اللبنانية جاكلين التي عاصرت كبار النجوم على غرار الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي واظب على زيارتها في كل مرة كان يقصد فيها بيروت، والممثل رشدي أباظة الذي شاركته فيلم "باي باي يا حلوة" والفنان فريد الأطرش الذي كان يرغب في تبنيها فنيا لولا معارضة والدتها كما فعل موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب الذي كان يريد تسميتها "جيهان"، وعاصرت أيضاً الفنانة سميرة توفيق التي شاركتها فيلم "بدوية في باريس" والفنان بليغ حمدي وغيرهم الكثير من النجوم.

بين الاحباء والزملاء احتفلت الفنانة جاكلين بعيد ميلادها محاطة بالكثير من الحب والتقدير لمسيرتها الفنية الحافلة.

كما عهدناها مبتسمة على الدوام محبة طيبة متواضعة تقف على كل شاردة وواردة للاهتمام بالحاضرين حيث التقطت الصور التذكارية والفيديوهات معهم ومحترفة بحضورها على المسرح الذي اعتلته خلال الاحتفالية بعيدها وقدمت اغنياتها الشهيرة التي رددها معها الحاضرين ونذكر منهم الدكتور ايلي بيطار وسفيرة الاعلام الهادف الاعلامية هلا المر والزملاء بيار البايع وجويل عرموني واندريه داغر وعادل سميا وجان فريسكور وجوني الصديق وفرنسوا حلو وجو شليطا والعديد من الاصدقاء نذكر منهم جيني بشارة وريتا.

ووسط دعوات كل من تواجد بطول العمر والصحة والاستمرارية قطعت جاكلين قالب الحلوى الذي وضعت صورتها عليه شاكرة كل الاحباء والزملاء على مشاركتها هذه الفرحة. اشارة الى ان مجموعة من الفنانين نذكر منهم فادي الحاج غنوا لنجمتهم ومحبوبتهم وأيضاً الفنان إيلي الساهر.

جاكلين التي تزوجت من الملحن عفيفي رضوان وانجبت منه وحيدها رضوان اغنت المكتبة الموسيقية بالعديد من الاغنيات مذكر منها "خدني ع التلج" و"بحر بيروت" و"عيشني فيك" و"بموت في حبك انت" و"انا وياك" و"شو بدك بقلبي" و"كيف حالك يا أسمر" و"بحبك قد عيوني" بالاضافة الى اكثر من ١٩ فيلم نذكر منهم "العسل المر" ، "الرهينة"، "بنات الكاراتيه"، "الأستاذ أيوب"، "بنات الإستعراض" و"إسماعيل ياسين" وغيرها من الاعمال التي رسخت اسما جميلا قلبا وقالبا.

اسرة موقع "الفن" تتمنى لجميلة الجميلات دوام الصحة والنجاح والجمال والانوثة والمزيد من الاعمال المحببة والقريبة من قلوب محبيها.