بطلة “فتاة النّافذة” تُرزق بمولودها الأوّل… هذا إسمه وجنسه

رُزقت الممثّلة التّركيّة، بورجو بيريجيك، بطلة مسلسل “فتاة النّافذة” وزوجها المصوّر الفوتوغرافيٌ إيمري يتكين، طفلتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم لونا.

وكانت بورجو التي تبلغ من العمر ٣٥ عامًا، قد شاركت متابعيها عبر “إنستغرام” آخر جلسة تصوير، قبل أن تضع طفلتها بأيّام قليلة وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض، كما حرصت طيلة فترة حملها على مشاركة المتابعين عدّة صور خلال رحلة الحمل التي وصفتها بالممتعة.

نذكر أنّ “بورجو”، أعلنت في وقت سابق عن اسم ابنتها وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها، إذ كتبت أسم “لونا” على قالب الحلوى.

وفي تصريح، قبل ولادتها بأيّام قليلة أعربت بورجو عن سعادتها بفترة الحمل التي مرّت بخير وسلام وأعلنت أنّها ستتوقّف عن العمل في الفترة المقبلة لترتاح وتمضي الوقت اللازم الى جانب ابنتها وزوجها.

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نذكر أنّ بيريجيك، كانت قد دخلت ضمن قائمة توب ٥ للممثّلات الأكثر مبيعًا للأعمال الدراميّة إلى الخارج من الأعمال “فتاة النافذة”، “أغنية الحياة” و”فاطمة”.