عمرو دياب يتألق في حفل غنائي بالرياض.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - وسط حضور جماهيري كبير بمسرح محمد عبده بالرياض، أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا ناجحًا.

احتشد عدد كبير من عشاق عمرو دياب في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات، إلى أن أطل الهضبة عليهم بأزياء صيفية مميزة.

تفاصيل حفل عمرو دياب بالرياض

وغنى عمرو دياب، خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيه، افتتحها بأغنيته "يا أنا يا لأ" وتوالت الاغاني وسط تفاعل الجمهور، مثل: "بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه-، ده لو اتساب، يا قمر، ميدلي يجمع بين اغنيتين الكلمة الحلوة وشكرا من هنا لبكرة، تملي معاك.

ووسط حماس جماهيري كبير تابع عمرو دياب تقديم مجموعه من اشهر اغانيه مثل يتعلموا، هتتدلع، قمرين، نور العين ، ليلي نهاري، العالم الله.

واختتم عمرو دياب، الحفل على أنغام أغنيته هتدلع وسط تفاعل كبير من الجمهور ، ووجه عنرو دياب الشكر للقائمين على الحفل مبديا سعادته بالغناء على مسرح محمد عبده.

موعد حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

من تاحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب، لاحياء حفل كبير في مهرجان العلمين الجديدة يوم ٩ اغسطس القادم، وذلك بالتعاون بين هيئة الترفيه والشركة المتحدة،

وأعلنت ادارة مهرجان العلمين، عن نفاذ الدفعة الأولى من التذاكر فور طرحها.