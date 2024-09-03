الامارات | مواد غذائية تسبب الصداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشير البروفيسور فلاديمير بوبوف من قسم العلاج وعلم الأدوية والصيدلة في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، إلى أن بعض الأطعمة تساهم في حدوث الصداع النصفي.

ويقول: "بالإضافة إلى الكحول، يمكن أن تسبب الشوكولاتة والجبن وخاصة الأنواع المخمرة منه، مثل جبن الشيدر والجبن الأزرق الصداع النصفي أيضا".

ووفقا له، يجب استبعاد الأطعمة المحتوية على غلوتامات أحادية الصوديوم والمحليات الصناعية والنترات من النظام الغذائي. وينتشر استخدام هذه المضافات على نطاق واسع في الوجبات السريعة والنقانق ومختلف الأطعمة المصنعة الأخرى.

ويوصي البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، بالإكثار من شرب الماء (على الأقل 1.5-2 لتر في اليوم) ويمكن تناول القهوة والشاي باعتدال 3 فناجين من القهوة و6 أكواب من الشاي في اليوم. كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مواد غنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ واللوز والكاجو والأفوكادو والحبوب الكاملة. كما تفيد أحماض أوميغا-3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية- السلمون، والماكريل والتونة. ومن الضروري أيضا تناول الخضروات الورقية - الملفوف والبروكلي وغيرها.