شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنزلق المركبات على الطرق خلال هطول الأمطار؟.. المرور يجيب والان نبدء بالتفاصيل

نصائح مهمة

الدمام - شريف احمد - حذر المرور السعودي من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار.وأشار عبر حسابه على تطبيق إكس، إلى أن المركبات قد تنزلق خلال هطول الأمطار لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة.وأوضح أن حركة الإطار يكون لها 3 أحوال:- حينما تكون السرعة منخفضة، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق مباشرًا.- حينما تكون السرعة متوسطة، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق بسيطًا.- حينما تكون السرعة عالية، يكون معدل تواصل الإطارات بالطرق شبه معدوم.

وقدم المرور عدة نصائح للسائقين في أثناء هطول الأمطار، جاءت كالتالي:

- تجنب المراوغة بين المركبات.

- ترك مسافة أمان.

- تجنب السرعة العالية.

- عدم القيادة في تجمعات المياه.

- تجنب عبور الأودية والشعاب.