الامارات | هاجمه دب وحين حاول صديقه إنقاذه أصابه بدلا عن الدب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نجا رجل يبلغ من العمر 32 عامًا في ألاسكا من هجوم دب وإطلاق نار في ذات الساعة، وذلك وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأصيب الرجل تعيس الحظ أثناء خروجه مع مجموعة صيد بالقرب من كوبر لاندينج يوم السبت، حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت شرطة ولاية ألاسكا (الولايات المتحدة) في بيان صحفي.

ووفقًا للسلطات، تعرض الضحية المجهولة بالإضافة إلى صياد ثانٍ لهجوم من قبل دب بني. وذكرت شرطة الولاية في البيان: "تلقت شرطة الحياة البرية في ألاسكا تقريرًا يفيد بأن مجموعة صيد تعرضت لهجوم من قبل دب (...) وكانوا بحاجة إلى المساعدة. كان الصيادان في محيط كابينة أبيرناثي عندما تعرضا لهجوم من قبل دب بني".

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية تيم دي سبين في رسالة بالبريد الإلكتروني، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إن الرجلين أطلقا النار على الدب أثناء الهجوم، لكن الرجل الذي تعرض للهجوم بشكل أساسي، أصيب بطلق ناري من زميله الذي كان يحاول مساعدته كما يبدو، وأصابت الرصاصة الرجل في ساقه.

وأكد رجال الشرطة أن الدب قُتل في النهاية على يد أحد الصيادين في الهجوم، ومن غير الواضح أي صياد تسبب في الإصابة. وذكرت السلطات أن "الإسعافات الأولية تم تقديمها" في مكان الحادث، قبل أن يتم نقل الصياد المصاب إلى مستشفى في أنكوريج، حيث عولج من إصابته.