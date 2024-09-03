شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. الموافقة على إقامة مصنع للرقائق بقيمة 394 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء الفيدرالي الهندي، على إقامة مصنع لإنتاج أشباه الموصلات باستثمارات قدرها 1ر33 مليار روبية (394 مليون دولار).

وسيقام مصنع لتجميع وتغليف 6 ملايين شريحة يوميًا في ساناند بولاية جوجارات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. مصانع الرقائق في الهند ومن المتوقع أن تنتج الشريحة الأولى من شركة ميكرون تكنولوجيز الأمريكية لصناعة شرائح الذاكرة، بحلول منتصف عام 2025.

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على إقامة مشروع سكة حديد جديد بين إندور ومانماد بقيمة 4ر180 مليار روبية (1ر2 مليار دولار).

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول العام 2028 - 2029.