الاحتلال يطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام اتجاه المواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - وقوع عشرات المصابين بالاختناق

الثلاثاء 03/سبتمبر/2024 - 06:22 ص 9/3/2024 6:22:34 AM

شهد فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر، إصابة عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سعير ومخيم الفوار بمحافظة الخليل.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة والمخيم، مما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام و تم معالجتهم ميدانيا.



الاحتلال يعتدي على شابين بالضرب المبرح

كما لفتت مراسلة "وفا"، إلى اعتقال شابين لم تعرف هويتهما حتى الآن وهما من مخيم الفوار واعتدت عليهما بالضرب المبرح.

واستولت قوات الاحتلال على كميات من السماد الزراعي في منقطة راس العاروض ببلدة سعير.

كما نصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلق عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.