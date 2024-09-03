شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس بـ"صاحبة السعادة": العلمين الجديدة بتحلو كل سنة وبقت حاجة تفرحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC حلقة الموسيقار عمر خيرت أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والتي كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وقالت إسعاد يونس في بداية الحلقة: "مبسوطة انى وسطكوا، واني على مسرح العلمين الجديدة المدينة الجميلة اللى بتحلوا سنة بعد سنة، والسنة دى مختلفة اوى لأن بقى في ضيوف وسياحة وانشطة طول الوقت ودى حاجة تفرحنا جدا".

وتابعت إسعاد يونس: "السنة اللى فاتت جينا حلقة من حلقات صاحبة السعادة وكان معانا فرقة أيامنا الحلوة والساحر كريس المصري، وقلنا السنة دى نجيبلكوا الكبيرة بقى وهو عمود من عواميد الفن والذراع الفني والقوى الناعمة في مصر وبنفتخر بيه جدا هو الموسيقار عمر خيرت

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.