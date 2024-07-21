خاص - أحمد فهمي : أحمد السقا له فضل في شهرتي .. ولا تشغلني المنافسة مع "ولاد رزق 3"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ مشواره الفني منذ دراسته في كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، واستطاع أن يلفت النظر هو وأصدقاؤه من خلال الفرقة التي كونوها بعنوان "تمر هندي" للإنتاج الفني، ومن بعدها بدأ يخطو خطوات كبيرة في المجال الفني سواء على مستوى التمثيل أو الكتابة، حتى أصبح أحمد فهمي واحداً من نجوم الصف الأول في مصر.. وأحدث أعمال فهمي فيلم "عصابة الماكس".

وكان لـ "الفن" هذا الحوار معه، الذي كشف خلاله موقفه من المنافسة مع "ولاد رزق 3"، والصعوبات التي واجهته في التصوير وأسباب رفضه تقديم شخصية سفاح التجمع وغيرها من المواضيع.

ما أسباب قبولك المشاركة في فيلم "عصابة الماكس"؟

أنا دائماً أبحث عن الأفكار المختلفة كما أنني أحب الأعمال الكوميدية، وكذلك وجود نخبة كبيرة من النجوم في الفيلم وعلى رأسهم الممثلة لبلبة، كانت أسباب قوية لقبولي المشاركة في هذا الفيلم.

هل واجهت صعوبات خلال التصوير؟

فيلم "عصابة الماكس" من أكثر الأعمال صعوبة التي صورتها مؤخراً، فلقد أخذنا وقتاً كبيراً في التحضيرات، كما أننا صورنا طوال شهر رمضان، لذلك شعرنا بالضغط ومعظم المشاهد كانت خارجية.

الفيلم احتوى على الكثير من ضيوف الشرف .. فكيف وجدت مشاركة الممثل أحمد السقا؟

أحمد السقا له فضل كبير عليّ ولولا مساعدته لي، ما كنت سأصبح نجماً مشهوراً، وموافقته على الظهور معي في العمل، كانت إضافة قوية للفيلم والجمهور استقبل الأمر بحفاوة كبيرة.

ومَن من ضيوف الشرف وافق على مجاملتك والظهور في الفيلم من دون الحصول على أجر؟

جميع ضيوف الشرف الذين ظهروا في الفيلم لم يتقاضوا أي أجر، وأنا أتوجه لهم بالشكر على هذا الأمر، ونحن جميعًا أصدقاء ودائما نجامل بعضنا البعض ولا نهتم بمسألة الأموال والأجر.

خضت منافسة صعبة أمام "ولاد رزق 3"... ألم تفكر في طرح الفيلم في موعد أو موسم آخر خوفًا من المنافسة؟

أنا لا أهتم بالمنافسة مع "ولاد رزق 3" ولا تشغلني إطلاقًا، ودائماً أرى أن عرض مجموعة قوية من الأفلام في موسم واحد يكون في صالح الصناعة والجمهور، وكل أبطال فيلم "ولاد رزق 3" أصدقائي وظهرت معهم ضيف شرف، كما أنني واحد من جمهور العمل.

هل كانت هناك مشاكل في كواليس "عصابة الماكس"؟

لم يحدث ذلك إطلاقًا وجميعنا كنا نساعد بعضنا البعض حتى يخرج العمل للجمهور بأفضل شكل، وأصبحنا أسرة واحدة نظراً لأننا استغرقنا وقتاً طويلاً في التصوير سويًا وسافرنا أكثر من مرة.

هل وجود خلافات بينك وبين الممثل أكرم حسني سبب عدم حضوره العرض الخاص لـ "عصابة الماكس"؟

أكرم حسني أخي الذي لم تلده أمي، وبالتالي لا توجد بيننا أية خلافات، والغرض من الترويج لمثل تلك الشائعات هي تصدر الترند، وأكرم لم يتواجد معي في العرض الخاص نظراً لانشغاله ووجود ظرف خاص لديه، ولكني دائماً أزوره في منزله وهو أيضًا يزورني دائماً.

وكيف تمكنت من التحدث باللهجة الإسكندرانية في "عصابة الماكس"؟

استعنت بمصحح للهجة حتى أستطيع التحدث بها مثل أهل الإسكندرية، خاصة أن لهم طريقة وألفاظ ومصطلحات مختلفة عن طريقة الحديث في القاهرة، وأنا أهتم بكل التفاصيل حتى لا نقع في أي خطأ.

أُعلن مؤخراً عن تقديم قصة سفـاح التجمع في عمل فني .. فلماذا ترفض المشاركة به؟

هو لم يعرض عليّ، كما أنني أرفض المشاركة به لأنني لا أحب التكرار، خاصة أنني قدمت شخصية سفـاح الجيزة في مسلسل وحقق نجاحًا كبيرًا، وبالتالي في حالة تقديم شخصية سفاح التجمع، يجب أن يقدمها فنان آخر حتى يكون هناك اختلاف.

وما سبب اعتذارك عن فيلم "دماغ ألماظ" مع شقيقك الممثل كريم فهمي؟

اعتذرت بسبب انشغالي في الفترة الحالية بالتحضير لأكثر من عمل، ولكني أتمنى أن أجتمع مع شقيقي كريم في عمل فني آخر قريبًا، خاصة أن الجمهور دائماً يطالبنا بتقديم أعمال سويًا.

وماذا عن جديدك في الفترة المقبلة؟

أستعد لمسلسل جديد أبتعد فيه عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد الجمهور مشاهدتي فيها، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، كما أواصل التحضير لفيلم "أحمد وأحمد"، والذي يجمعني بالممثل أحمد السقا، وأحضر أيضًا لفيلم آخر سأكشف تفاصيله قريباً.

وكيف كان رد فعلك عندما علمت بدعم هيئة الترفيه السعودية لفيلم "أحمد وأحمد"؟

رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ محب للفن وداعم كبير لكل الفنانين، ولديه رؤية وأفكار مختلفة دائماً، ودعم هيئة الترفيه لـ "أحمد وأحمد" يسعدني للغاية، خاصة أنها ستكون سبباً كبيراً في ظهور العمل على أعلى مستوى، مثل ما حدث مع "ولاد رزق 3".